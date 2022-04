Deux agressions à caractère homophobe sur le parking du lac Kir à Dijon

Deux agressions à caractère homophobes ont eu lieu pendant ces quinze derniers jours sur le parking du lac Kir. La première s'est produite samedi 16 avril 2022, la seconde le mercredi 20 avril 2022. Dans les deux cas, c'est un groupe de personnes qui a attaqué un homme homosexuel en soirée.

Des agressions homophobes

Le 16 avril 2022, la première victime, un homme homosexuel de 40 ans avait rendez-vous avec un utilisateur du site Cocoland, avec qui il avait conclu un rendez-vous romantique dans la soirée, sur le parking du lac Kir. Il s'est finalement fait agressé par un groupe de personnes qui se sont présentés à la place du soi-disant amoureux.

Le 20 avril 2022, c'est un homme de 50 ans, lui aussi homosexuel, qui s'est fait agressé par un groupe de personnes, dans les mêmes heures et au même endroit. Cette fois, aucun lien avec le site Cocoland. Les coups ont été plus violents, la victime s'est rendue au CHU de Dijon et a eu plus d'une semaine d'arrêt de travail.

La Police nationale incite à la vigilance

La Police nationale a fait passé le message aux associations en lien avec la communauté LGBT dijonnaise pour avertir les membres. Le compte Twitter "Police nationale 21" indique également que des actions de sécurisation sont menées dans le secteur du lac Kir. Contactée par France Bleu Bourgogne, la Police nationale appelle à la plus grande vigilance, notamment sur les sites de rencontres.