Deux alertes "attentat" dans deux établissements scolaires du Var

Deux alertes attentat simultanées ce jeudi en début d'après-midi dans deux établissements scolaires du Var, le collège Berthie Albrecht de Sainte Maxime et le lycée St Exupéry de St Raphaël. Près de 2000 élèves évacués. Des appels d'un correspondant se revendiquant des "Anonymous".

Deux alertes "attentat" ont été simultanées déclenchées ce jeudi en début d'après-midi dans deux établissements scolaires du Var suite à des appels évoquant une explosion et une prise d'otages. Le collège Berthie Albrecht de Sainte Maxime et le lycée St-Exupéry de St Raphaël ont été pris pour cible. 435 élèves ont évacués dans le premier établissement et 1.500 dans le deuxième après un appel reçu d'une personne se revendiquant des Anonymous.

Les parents ont pu récupérer leurs enfants près du collège, non sans difficulté puisque des bouchons se sont vite formés. Des bus ont aussi été mis à disposition. Les lycéens sont rentrés chez eux ou ont été récupérés par les parents. Deux enquêtes ont été ouvertes.

"Le collège va exploser"

C'est la proviseur du collège Albrecht de Sainte-Maxime qui a reçu l'appel. Elle décroche et à l'autre bout de la ligne, un correspondant à la voix métallique, qui se revendique des "Anonymous" et qui lui dit simplement "le collège va exploser".

La proviseur applique alors immédiatement le protocole très précis dans ce type de cas. Les gendarmes interviennent. Les élèves sont évacués, isolés près d'un gymnase, à près de 500 mètres de l'établissement scolaire et recomptés. Ils sont tous là. Mais certains sont en pleurs, effrayés par la situation.

"On est à l'intérieur"

Dans le même laps de temps, à quelques dizaines de kilomètres à vol d'oiseau, la standardiste du lycée Saint Exupéry de Saint- Raphaël reçoit le même type d'appel. Les Anonymous toujours et cette voix aussi métallique. Mais cette fois ci, l'interlocuteur indique "qu'ils sont à l'intérieur de l'établissement. On va faire des otages" précise t-il et demande l'évacuation du lycée.

À chaque fois, le même numéro 1 - 66 66 66 connu pour être en effet celui du mouvement. Mais il est facilement trouvable sur internet, laissant ainsi les enquêteurs perplexes sur la réalité de la menace. À Sainte Maxime, les gendarmes ont fait appel aux démineurs.

Et à Saint Raphaël, la fouille visuelle de l'établissement effectuée par les policiers n'a rien donné. En tout cas, deux appels qui ont mobilisé de nombreux policiers et gendarmes, qui ont crée un traumatisme certains du côté des élèves, notamment des collégiens, et des enseignants.

Deux enquêtes ont été ouvertes, confiées à la brigade territoriale de Sainte-Maxime, assistée de la brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Gassin Saint-Tropez pour les faits concernant le collège. Et pour le lycée, l'enquête est menée par le commissariat de Fréjus Saint-Raphaël.

Ces faits sont un délit, visé à l'article 322-14 du code pénal et sont passibles de 2 ans de prison et de 30.000 euros d'amende.