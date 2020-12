Deux alertes au bagage abandonné en 3 heures dans des TGV en gare de Grenoble

Par deux fois ce lundi après-midi les policiers sont intervenus dans des TGV qui venaient d'entrer en gare de Grenoble pour des "levées de doute" concernant des bagages abandonnés. Dans un de ces cas la gare a été évacuée et les circulations momentanément paralysées.

"Drôle" d'après-midi ce lundi 28 décembre en gare de Grenoble où il a fallu par deux fois vérifier que des bagages abandonnés dans des TGV ne constituaient aucun danger. Ce n'est pas rare dans les trains mais deux fois en quelques heures ça l'est plus.

Vers 12h45 d'abord, un TGV qui venait d'arriver de Paris a été placé en voie de garage, le temps de vérifier qu'un sac abandonné à un emplacement bagage ne posait aucun problème de sécurité. C'était le cas fort heureusement.

Re-belote deux heures plus tard pour une valise laissée en plan dans un TGV entré en gare de Grenoble à 14h50 mais placé lui voie A. C'est à dire au plus près du hall de gare ! Par précaution le bâtiment a donc été momentanément évacué et la circulation des trains interrompue 25 minutes environ. Le temps de vérifier que la valise en question ne contenait que des vêtements.