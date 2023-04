Deux Alpes : un skieur d'une vingtaine d'années fait une chute mortelle depuis une télécabine

Deux jeunes skieurs d'une vingtaine d'années, originaires de l'Isère, redescendaient du glacier des Deux Alpes par le Jandry Express, en fin d'après midi. Ils étaient seuls dans la cabine qui peut accueillir jusqu'à 20 passagers.

Un chahut entre deux skieurs qui vire au drame

Selon les premiers éléments de l'enquête, les deux jeunes s'amusaient à chahuter tout en se filmant avec leurs téléphones portables. L'un des deux, mesurant 1M90 et pesant plus de 100 kilos, aurait alors pris son élan pour traverser la cabine et se serait jeté contre la paroi.

Il a alors littéralement explosé le plexiglass, pourtant renforcé, et emporté par son poids, il est passé à travers. Il a fait une chute mortelle de 40 mètres. Il est retombé sur la piste de Bellecombe, en s'empalant sur une balise.

Télécabine aux normes

Alertés, les secours n'ont rien pu faire. Une enquête a été ouverte et confiée à la compagnie de gendarmerie de La Mure. Des analyses toxicologiques -alcool, drogue- sont en cours.

Selon le directeur de la SATA, qui gère les remontées mécaniques des Deux Alpes, la télécabine était en parfait état. "Elle avait passé tous les tests de sécurité" nous a précisé Fabrice Boutet. "D'ailleurs" ajoute-t-il "la porte de la cabine ne s'est pas ouverte sous le choc, c'est bien la vitre qui a cédé. C'est terrible. C'est la première fois qu'un tel accident arrive dans la station."

Une cellule psychologique a été mise en place pour les pisteurs de la station qui le souhaitent. Le domaine skiable des Deux Alpes sera ouvert demain au public.