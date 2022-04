VIDÉO - Deux Alpine 110 pour les gendarmes de l'autoroute dans la Drôme

Les gendarmes de l'Autoroute A7 ont reçu, ce mercredi, leurs deux nouvelles voitures d'intervention rapide. Deux Alpine Renault, la voiture mythique des années 60, mais celles-ci sont bien de 2022 : 252 chevaux et plus de 250 km/hen vitesse de pointe. Objectif : traquer les délinquants de la route.

C'était un peu Noël après Pâques, ce mercredi, pour les gendarmes de l'autoroute A7. Ils ont ont récupéré leurs nouvelles voitures : deux Alpine 110 Renault.

Bien plus qu'un simple bolide pour traquer les conducteurs en très grands excès de vitesse, c'est aussi le retour d'un vrai mythe dans ces unités de gendarmerie car l'Alpine 110 a été la première voiture française championne des rallyes en 1973. Elle équipait aussi les premières brigades rapides de la gendarmerie dans les années 60.

L'EDSR de la Drôme est le seul de France a être doté de deux Alpine Renault. Il possède en tout trois véhicules d'intervention rapide, puisqu'une Mégane RS est egalement toujorus en service. © Radio France - Nathalie de Keyzer

L'adjudant Carpentier, pilote de l'équipe rapide d'intervention de la Drôme, a le sourire "C'est une fierté et une chance de pouvoir les conduire au quotidien, mais ça reste un outil pour pouvoir traquer les conducteurs en très grand excès de vitesse" confie-t-il.

Vitesse de pointe : plus de 250 km/heure

L'Alpine 2022 a tout de la voiture de course : ligne élancée, couleur bleu profond, siège baquet et ses 252 chevaux prêts à vrombir. Un véhicule capable de passer de 0 à 100 en 4,5 secondes, sa vitesse de pointe est de plus de 250 km/h.

C'est un outil sur mesure pour lutter contre les délinquants routiers souligne le Capitaine Éric Grasset, commandant de l'EDSR 26 : "c'est pour ça que le véhicule a été choisi, pour sa puissance et sa capacité de dissuasion. Le véhicule rapide, il est là pour remplir ses missions, mais également pour être pour avoir un côté dissuasif auprès des gens, ne serait-ce que par sa présence au bord de l'autoroute A7".

L'an dernier, sur l'A7, l'EDSR de la Drôme a intercepté 7.500 automobilistes en excès de vitesse, dont mille en très grand excès de vitesse, à plus de 40 km/h au dessus de la vitesse autorisée

Une traque plus que nécessaire pour le général Laurent Tavel, commandant de la région de gendarmerie d'Auvergne-Rhône-Alpes qui souligne : "Le nombre de tués sur les routes à cause de la vitesse est en hausse de 5 % depuis le début de l'année dans la région."