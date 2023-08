Deux amis font la course en Dordogne, ils sont contrôlés à 146 km/h au lieu de 90

Les motards de la police ont vu les deux voitures, une Polo GTI et une Audi A3 se suivre à toute vitesse, ce lundi après-midi, sur la route de Bordeaux, la D6089, sur la deux fois deux voies entre Coulounieix-Chamiers et Marsac-sur-l'Isle. Les voitures roulaient à 146 km/ heure au lieu de 90 sur cette route qui n'a plus de radar depuis quelques mois.

Deux amis qui faisaient la course

Ils ont arrêté les deux conducteurs. Les deux jeunes hommes, âgés de 27 ans, sont amis et voulaient "s'amuser"d'après les policiers en faisant la course. Il s'agit d'un grand excès de vitesse qui entraîne la rétention du permis ainsi que l'immobilisation de la voiture. Les deux jeunes Périgourdins seront bientôt convoqués par la justice. L'un des deux a déjà un casier pour des vitesses excessives selon la police.