Deux anciens maires de Lamalou-les-Bains seront finalement jugés après la crue meurtrière de septembre 2014

Nouveau rebondissement six ans et demi après la crue meurtrière de Lamalou-les-Bains. Deux anciens maires vont finalement devoir s'expliquer devant la justice. Marcel Roques et Philippe Tailland sont poursuivis pour homicides et blessures involontaires. La date du procès n'est pas encore déterminée.