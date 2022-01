Deux anciens officiers de gendarmerie du Cher, relaxés à Paris

Le tribunal judiciaire de Paris relaxe deux anciens officiers de gendarmerie du Cher. Ils étaient poursuivis pour harcèlement moral (pour l'un) et mise en danger de la vie d'autrui (pour l'autre) après le suicide d'un lieutenant à la brigade de gendarmerie de Saint-Amand-Montrond.

Le tribunal judiciaire de Paris a relaxé deux anciens officiers de gendarmerie du Cher. Ils étaient poursuivis pour harcèlement moral (pour l'un) et mise en danger de la vie d'autrui (pour l'autre) après le suicide d'un lieutenant à la brigade de gendarmerie de Saint-Amand-Montrond.

Le tribunal a donc suivi les réquisitions du procureur qui demandait la relaxe. "Les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas établis" a expliqué le président du tribunal à l'énoncé de la décision. Ce lieutenant s'était suicidé dans son bureau le 1er novembre 2013.

La sœur de la victime se dit écœurée

Ce jugement constitue un échec pour les proches de Grégory Girard. Sa famille se bat depuis huit ans, après un premier classement sans suite. La sœur de la victime, Valérie Girard, se dit écœurée : " Nous sommes écœurés parce que nous pensions que justice serait faite. Ces deux supérieurs vont pouvoir continuer leur carrière en toute impunité. Nous éprouvons du chagrin car notre combat depuis huit ans n'aura servi à rien. L'institution a toujours protégé ces deux officiers."

Un général était allé voir les proches de Grégory Girard pour les dissuader de porter plainte et il aura fallu huit ans de combat pour obtenir un audiencement à Paris, et non pas à Bourges où le dossier avait été classé, suite au rapport de l'Inspection générale de la gendarmerie nationale qui avait conclu que la responsabilité de la hiérarchie n'était pas engagée dans le geste désespéré du Lieutenant Girard.

La famille du Lieutenant Girard affirme que la gendarmerie a fait disparaître des preuves compromettantes © Radio France - Michel Benoit

Avant de se suicider, l'officier avait pourtant laissé une lettre dénonçant l'attitude de sa hiérarchie. Une preuve accablante pour sa sœur : " Si un homme comme mon frère qui était droit, qui aimait ses hommes, s'est suicidé, en arme et en uniforme sur son lieu de travail, il n'y a aucun doute sur ce qu'il subissait. Il n'y a vraiment aucune justice. Pour nous, le harcèlement existait bel et bien." Mais pour le tribunal, les preuves ne sont pas suffisantes.

La famille a dénoncé la disparition de mails compromettant la gendarmerie et l'attitude des deux capitaines incriminés dans cette affaire : " Ce fameux dossier dont l'un des gendarmes m'avait parlé, existait bel et bien à nos yeux " accuse Valérie Girard. " Comme par hasard, on ne l'a pas retrouvé. Je rappelle aussi que l'appartement de mon frère a été perquisitionné sans qu'on en soit avertis. Il ne fait aucun doute que la gendarmerie avait toute latitude pour dissimuler des preuves. " L'opiniâtreté des proches du lieutenant Girard n'a pas suffi pour convaincre le tribunal. La famille a dix jours pour faire appel. Pas sûr qu'elle en ait encore l'énergie.