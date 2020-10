Deux ânes retrouvés morts et mutilés dans le Puy-de-Dôme

C'est dans un vallon de la commune de Chambon-sur-Dolore, 160 habitants, entre Ambert et Saint-Germain l'Herm que les deux équidés ont été découverts morts et mutilés. D'après les premières constatations, les animaux ont été mutilés à priori par quelques chose de tranchant au niveau des oreilles, des parties génitales et du museau explique le procureur de la république de Clermont-Ferrand. Eric Maillaud privilégie l'hypothèse d'une agression et de mutilations volontaires, même si celle d'une mort naturelle n'est pas complètement exclue à ce stade.

La piste de l'agression et des mutilations volontaires privilégiée

Une autopsie et des analyses toxicologiques devaient être faites ce lundi pour tenter d'identifier la cause exacte des décès. Les propriétaires des deux ânes qui avaient vu leurs bêtes en bonne santé la veille ont porté plainte. Sans être tout à fait certain du chiffre, le procureur de la république de Clermont-Ferrand répertorie cinq faits de ce type dans le Puy-de-Dôme depuis le début de l'année. Il y en a eut d'autres également dans plusieurs départements de l'Auvergne et notamment l'Allier. Une enquête à été ouverte et confiée aux gendarmes de la section de recherche de Thiers. Diverses pistes sont avancées pour expliquer ces actes de barbarie sur des équidés qui se multiplient depuis le début de l'année sur tout le territoire français. En l'absence de mobile, le fétichisme est évoqué ainsi qu'une dérive sectaire de nature sataniste et même le résultat d'un défi lancé sur internet.