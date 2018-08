Plonévez-Porzay, France

10%. C'est ce que représente la ligne sécurité dans le budget total du festival Fête du bruit à Landerneau. Les organisateurs règlent chaque année une ardoise de 200.000 euros, deux fois plus qu'aux débuts. La facture pour les festivals a flambé en juillet 2016 : "Il y a un avant et un après l'attentat de Nice", précise Yann Guével, adjoint à la tranquillité à Brest. A Brest, pour les Jeudis du port, jusqu'à 30.000 spectateurs l'été, la ville mobilise une vingtaine de médiateurs, et 55 agents de sécurité privée : "On était à 29.000 euros de budget agents de sécurité avant 2016, on est aujourd'hui à 48.000". Et encore, la ville n'a pas à mettre la main à la poche pour la vingtaine d'agents de police en tenue qui ont un effet aussi "rassurant" que dissuasif.

"Se dire qu'on va y aller en famille et que ça va bien se passer, c'est plus rassurant. La sécurité devient un élément d'attractivité pour un festival" - Patrick Leclerc, maire de Landerneau

C'est le cas de Landerneau et son festival Fête du bruit lui doit régler la facture avec "une participation aux frais de la gendarmerie et de s pompiers, l'organisateur paie ces prestations", rappelle Patrick Leclerc, le maire. Gendarmes, pompiers, blocs de béton et une centaine d'agents de sécurité, c'est 200.000 euros pour la note complète. Et c'est deux fois plus qu'aux débuts du festival. "Se dire qu'on va y aller en famille et que ça va bien se passer, c'est plus rassurant. La sécurité devient un élément d'attractivité pour un festival".

Et aujourd'hui, "c'est entré dans les mœurs". Le filtrage des foules a été imposé partout au lendemain des attentats de Nice : "En 2016, quelques personnes trouvaient que ça changeait l'esprit de la fête, aujourd'hui, partout, vous montrez vos sacs... "

Sécurité maximum pour les pardons

Et pour les pardons c'est pareil. A Plonévez-Porzay, on prépare le pardon de Saint-Anne-la-Palud, entre le 25 et le 28 août. 20.000 pèlerins sont attendus : "Le site du sanctuaire est protégé par des routes barrées avec des blocs de béton. La seule qui y mène a des points de filtrages", précise le maire. L'association qui organise le pardon chapeaute la sécurité, le samedi, le lundi et le mardi. C'est la commune qui doit faire face à l'affluence le dimanche, avec l'aide de bénévoles et d'agents municipaux. Facture, 5.000 euros à régler pour l'association et la mairie.

Et malgré le fait qu'il s'agisse d'une fête religieuse, "c'est bien le problème de la commune", affirme le maire Paul Divannac'h. "C'est un événement qui draine du monde sur les voies publiques extérieures au sanctuaire. C'est pour ça que c'est un problème municipal, nous ne faisons que gérer des problèmes de circulation automobile".