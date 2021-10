Deux ans après l'incendie de Lubrizol, la justice ordonne un complément d'expertise

L'union départementale CGT de Seine-Maritime a obtenu gain de cause. Jeudi, les juges d'instruction parisiens en charge de l'enquête sur l'incendie de Lubrizol ont validé leur demande et ordonné un complément d'expertise.

Pour l'union départementale CGT de Seine-Maritime, c'est une chance de connaître un jour l'origine du terrible incendie de Lubrizol le 26 septembre 2019. Jeudi, les juges d'instruction parisiens en charge du dossier ont accédé à leur demande et ordonné un complément d'expertise.

Un rapport incomplet sur les causes de l'incendie

Le syndicat a épluché le rapport des experts de l’institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, rapport qu'il juge très détaillé sur la zone de départ du feu mais incomplet sur les causes possibles de l'incendie.

"Il y a un travail important qui a été fait mais manifestement les experts n'ont pas eu accès à un certain nombre de documents que Lubrizol doit avoir, notamment sur la conformité électrique, les produits réellement stockés sur la zone de départ de feu et donc on doit avoir des investigations supplémentaires", estime Gérald Le Corre, responsable des questions santé et travail pour la CGT.

"Il faut refermer les hypothèses les unes après les autres"

estime Gérald Le Corre et c'est ce que permet cette décision de justice. Il s'interroge notamment sur l'état d'un lampadaire présent sur la zone de feu, la possibilité de stockage de produits incompatibles, de mauvais conditionnement des déchets, notamment des chiffons utilisés par les employés pour se nettoyer et qui peuvent être imbibés de produits inflammables ou encore d'un risque d'atmosphère explosive. Des questions auxquelles il va falloir trouver des réponses désormais.

Les experts devront rendre leur rapport le 15 janvier 2022.