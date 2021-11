Un patient de l'hôpital de Thuir porté disparu, sa fille saisit la justice

En septembre 2019, Pierre Bonard, hospitalisé pour des troubles bipolaires, disparaissait de l'hôpital psychiatrique de Thuir. Deux ans plus tard et toujours sans nouvelle, sa fille Corine Bonnard entame une procédure contre l'établissement des Pyrénées-Orientales.

"Alors que c'est la Toussaint, je ne pourrais jamais fleurir sa tombe, moi", raconte Corinne Bonard dans le bureau de son avocat. Cette professeur des écoles vient d'entamer une procédure contre l'établissement psychiatrique de Thuir (Pyrénées-Orientales) comme le révèle nos confrères de l'Indépendant. Son père, Pierre Bonard à disparu en 2019 alors qu'il était pris en charge sur place. Depuis, l'homme est introuvable.

Un deuil impossible

Depuis le 21 septembre 2019, Corinne et sa famille sont à la recherche de Pierre Bonard. Pour retrouver l'homme de 69 ans, cette famille à même engagé un détective privé. "Je pense que je ne pourrais jamais faire le deuil de la très probable mort de mon père. Le pire, c'est que je ne sais pas comment il est mort. On peut imaginer une mort brutale et c'est ce que j'espère. Mais on peut imaginer aussi une agonie qui a dû être terrible", raconte, les larmes aux yeux, la fille de Pierre Bonard.

Avec cette procédure contre l'établissement de Thuir, cette Catalane veut éviter un autre drame. "Je ne veux absolument pas que cette tragédie se reproduise. À chaque fois que je croise un monsieur, je ne peux pas m'empêcher de le regarder, on ne sait jamais. Voilà dans quel état d'esprit je suis."

Défaut de surveillance ?

Quand on demande à Corinne si elle en veut à l'hôpital de Thuir, la réponse est claire : "Enormément". Pour elle, il y a eu un défaut de surveillance. "On a laissé mon père en hospitalisation libre. Alors que d'après une IRM, il avait une démence de type Alzheimer. On n'a pas adapté un protocole. Pour moi, on ne l'a pas pris en charge", s'agace cette enseignante. Elle dénonce également le mauvais signalement de l'hôpital qui a ralenti les recherches. "L'hôpital a déclaré qu'on l'a vu à 16h30 en train de goûter, habillé avec un tee-shirt noir, un short noir, alors qu'en fait, quand on a visionné les vidéos le lundi matin, on le voit partir à 14h20, vêtu d'un gilet et d'une veste tailleur noir. Ça paraît incroyable. C'est révoltant !"

Pour Me Gérard Deplanque, il y a eu défaillance médicale, mais pas seulement. "Il y a une défaillance de surveillance aussi. Et ce défaut de surveillance doit être stoppé. Il y a un vrai problème de moyens dans ces structures. Moyens humains et financiers". L'avocat qui sous entend que cette procédure n'est que le début sur un plan judicaire contre l''hôpital de Thuir.

Nous ne pouvons pas considérer qu'il y a eu défaillance - Fabienne Guichard, la directrice générale de l'hôpital

"Dans la mesure où ce patient était en soin libre, il était libre d'aller et venir. Et lorsqu'un appel a été passé par un témoin disant qu'il avait vu un patient à l'extérieur, les recherches ont été faites auprès des patients en hospitalisation sous contrainte. Il n'y a pas eu de vérification auprès des patients en soin libre. Donc, non, nous ne pouvons pas considérer qu'il y a eu défaillance de ce point-là," justifie Fabienne Guichard, la directrice générale de l'hôpital.

Corinne Bonard et son avocat Me Gérard Deplanque © Radio France - Nina Valette

Avec cette médiatisation, Corinne Bonard espère, en plus de rendre justice à son père, raviver des souvenirs chez certains témoins afin de retrouver la trace de son père.