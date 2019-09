Deux ans après la mort d'un couple à Chamaret dans le Sud Drôme, le chauffard écope de 18 mois de prison ferme

L'accident avait marqué Chamaret et le Sud Drôme. Un homme de 49 ans et une femme de 39 ans étaient morts sur le coup. Près de deux ans plus tard, le Donzérois responsable a été jugé, et condamné à trois ans de prison, la moitié avec sursis.

C'est le "procès de l'absurde" diront les avocates des parties civiles. Celui d'un Donzérois de 33 ans, après un accident terrible. Le 3 novembre 2017, il percute la voiture de Christelle et Patrick, tuant sur le coup les deux passagers de 39 et 49 ans. Ce jeudi au tribunal correctionnel de Valence, le chauffard a écopé de trois ans de prison, la moitié avec sursis.

Beaucoup de larmes

Un procès très émouvant, avec douze personnes constituées parties civiles, et huit présentes hier. Ces familles sont d'abord déconfites quand le tribunal décrit les faits reprochées au prévenu : le drômois qui boit deux bières, fume un joint, puis reconduit en voiture ses deux enfants auprès de leur mère. Puis qui revient rejoindre sa nouvelle compagne, bien trop vite, trop alcoolisé, drogué, qui double dans une ligne droite dangereuse à Chamaret, et percute le véhicule dépassé.

Morts sur le coup

A l'intérieur, un homme qui devait fêter ses 50 ans deux jours plus tard, et sa nouvelle compagne, âgée de 39 ans. La voiture dépassée s'enroule autour d'un arbre. "Une bouillie", décrit la présidente, entraînant les sanglots des parties civiles. C'est l'ex-compagne de l'homme victime qui prend la parole. Digne, mais pleine de rage, elle s'adresse au bourreau du père de ses deux enfants :

Vous devez vous ressaisir ! Je ne vous souhaite aucun mal, pas même la prison".

Le prévenu pleure aussi, Il bredouille :

Je suis tellement désolé. Je ne peux même pas vous regarder en face".

Et pour cause : à deux reprises déjà par le passé il a été pris pour alcool au volant. Et durant une année après cet accident, il a séché ses rendez-vous chez les soignants, prétextant une sérieuse dépression. Cette fois, la justice promet de surveiller son suivi psychologique et addictologique avec attention.

Le chauffard de 33 ans écope donc de 18 mois ferme, sans mandat de dépôt, obligation de soins psychologiques et addictologiques, obligation de travailler, et d'indemniser les victimes (somme à définir lors d'une autre audience, au civil). Interdiction aussi de passer son permis durant six mois.