Deux ans après la mort de Théo à Lens, un homme mis en examen pour meurtre

Après deux ans d'enquête pour séquestration et meurtre de mineur de 15 ans, un homme est mis en examen. Il est soupçonné d'avoir tué Théo, cet adolescent lensois disparu en mai 2018. Son corps avait été retrouvé six mois plus tard, dans l'entrepôts désaffectés d'une boulangerie industrielle.

Sa disparition avait provoqué une vive émotion à Lens : le jeune Théo avait disparu en mai 2018 sans laisser de traces. Six mois plus tard, son corps avait été retrouvé, en novembre 2018, dans l'entrepôt d'une boulangerie industrielle, fermée depuis une dizaine d'année. Et jeudi 17 décembre 2020, plus de deux ans plus tard, un homme est finalement mis en examen pour meurtre.

Le suspect nie les faits

Les enquêteurs de la direction interrégionale de la police judiciaire ont arrêté deux personnes le 15 décembre, dans ce dossier de séquestration et meurtre de mineur de 15 ans. Après la garde à vue, seul un des deux est présenté à un juge d'instruction, et placé en détention provisoire, soupçonné d'avoir tué l'adolescent.

Le procureur de Béthune précise dans un communiqué que le suspect nie les faits, "malgré les éléments recueillis à son encontre par les enquêteurs". Il n'explique cependant pas quels sont ces éléments.