Deux ans après la rixe à La Scala à Changé : "c'est comme l'apocalypse" pour la famille de la victime

L'affaire de la rixe du mois de février 2019 à La Scala, la discothèque de Changé, était jugée jeudi après-midi au tribunal correctionnel de Laval. Un jeune homme grièvement blessé, agressé sur la piste de danse, un coup de poing au visage qui le plonge pour plusieurs jours dans le coma au CHU de Nantes. Son pronostic vital est même engagé à l'époque. A la barre, l'auteur présumé des faits a nié toute responsabilité.

à lire aussi Violente bagarre sur la piste de danse à La Scala à Changé : l'agresseur présumé nie les faits

Les parents de la jeune victime étaient présents, assis au premier rang. Sa mère a témoigné quelques minutes, elle qui, pourtant, ne souhaitait pas assister aux débats : "mon fils va mieux mais ce n'est plus le même gamin qu'avant" confie-t-elle, "je suis toujours traumatisée". Le jeune homme conserve des séquelles neurologiques de la violente agression.

"Il s'est accroché, on n'a jamais lâché"

Leur avocat leur avait demandé d'écrire ce qu'ils ressentaient et a lu une partie de leur déclaration. "Comment peut-on imaginer son enfant entre la vie et la mort, c'est un sentiment d'injustice, de grande tristesse, c'est inconcevable. Il s'est accroché, on n'a jamais lâché", ce sont les mots de la mère. Ceux de la soeur sont poignants : "en découvrant l'état de mon frère à l'hôpital, il était branché à plusieurs machines, j'ai fait un malaise. Et c'était peut-être la dernière fois qu'on le voyait vivant". Son père a résumé le choc pour toute une famille : "c'est comme l'apocalypse".

Une famille effondrée, perdue a poursuivi l'avocat qui estime que l'auteur des faits, malgré ses dénégations, est coupable, qu'il a été formellement identifié. L'avocat de l'agresseur présumé a tenté, lui, de démonter un à un les versions des témoins de la scène, des supputations selon lui. Le Parquet a requis une peine de 6 mois de prison ferme, aménageable. Le jugement a été mis en délibéré au 4 mars.