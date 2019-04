Deux ans après la saisie de cocaïne à Mimizan, l'enquête rebondit en Argentine

Le 20 juin 2017, plus d'une tonne et demie de cocaïne avait été retrouvée sur la plage de Mimizan

Département Landes, France

Luciano Eugenio Conocchiari a été interpellé le 30 mars dernier en Argentine, à Rosario, selon le quotidien La Nacion. La ministre de la Sécurité a indiqué sur son compte twitter que le narcotrafiquant était en fuite et recherché par les services Français d'Interpol. L'homme sous le coup d'un mandat d'arrêt international a été arrêté alors qu'il sortait de la maison de sa mère, un sac de voyage sur le dos, explique encore le journal argentin.

Il y a bientôt deux ans, le 20 juin en juin 2017, une tonne sept cents de cocaïne d'une valeur marchande de 170 millions d'euros avait été saisie dans les Landes. Une saisie record et rocambolesque. Un pêcheur à pied avait d'abord signalé aux gendarmes un gros zodiac échoué sur la plage de Lespecier, les passagers à bord étaient en difficulté. Mais, les personnes sont reparties. La seconde alerte a été donnée vers midi, des agents de l'Office Central de la Chasse et de la Faune Sauvage ont aperçu depuis leur poste des individus au comportement suspect. Finalement, 11 personnes d'origine étrangère ont été arrêtées sur la plage et dans une maison à Escource.

Présenté comme co-gérant d'une société de recherche, développement et commercialisation de logiciels et de technologies, l'Argentin est soupçonné d'avoir participé à ce trafic organisé depuis les caraïbes avec plusieurs voiliers, dont un, l'Ayane, qui appartient à Luciano Eugenio Conocchiari. Le bateau, qui mouillait en Espagne, aurait été perquisitionné avant d'être confisqué.

L'Argentin est aujourd'hui sous le coup d'une demande d'extradition de la justice française.