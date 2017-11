Deux ans après le 13 novembre 2015, le témoignage de Ben, rescapé Tourangeau du Bataclan

Il était au Bataclan le soir du 13 novembre 2015, aux côtés de son frère. Ensemble, ils ont fait face à l'un des terroristes, avant de s'enfuir. Deux ans plus tard, Ben va mieux, mais la convalescence sera encore longue.

Il y a deux ans, le soir du 13 novembre 2015, Ben et son frère étaient au Bataclan. Ils n'ont pas été touchés physiquement mais la blessure psychologique est profonde : ils ont fait face à l'un des terroristes, armé d'une kalachnikov, avant de se réfugier dans les étages de la salle de concert.

Aujourd'hui, Ben est accompagné par l'ADAVIP, l'association d'aide aux victimes en Indre-et-Loire. Il est aussi toujours suivi psychologiquement, même s'il va mieux.

C'est plus long que prévu mais je vais beaucoup mieux. Mon état psychologique ne s'aggravera plus. Il a fallu gérer les pertes de sommeil, les cauchemars et l’hyper-vigilance. Par exemple, si je vais au ciné, je repère toute de suite les issues de secours.