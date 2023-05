Deux ans après le féminicide de Mérignac, il y a "une évolution" dans la police et la gendarmerie

Le 4 mai 2021, Chahinez Daoud était brûlée vive devant chez elle en pleine rue à Mérignac par son ex-mari. Le féminicide avait choqué, par l'horreur des faits eux-mêmes, comme par les dysfonctionnements qui l'avaient précédé.

Son ancien compagnon avait déjà été condamné pour violences conjugales en 2020, et Chahinez n'avait bénéficié d'aucun dispositif de prise en charge après avoir à nouveau porté plainte contre lui. Cinq policiers avaient d'ailleurs été suspendus . "Dans les services de police et de gendarmerie, on voit une évolution", dit, deux ans plus tard sur France Bleu Gironde, Isabelle Blazy, la coordinatrice de la maison d'Ella à Bordeaux, lieu de soin pour les victimes.

ⓘ Publicité

La maison d'Ella forme également les policiers et les gendarmes au recueil de la parole des victimes. Elle est d'ailleurs "de plus en plus sollicitée". Isabelle Blazy constate "plus de délicatesse" qu'avant dans l'accueil des victimes, "même s’il y a toujours une marge de progrès". "Les choses ont changé depuis quelques années", relève-t-elle. "L’assassinat de Chahinez a été un point important, mais il y avait déjà eu une prise de conscience", assure la coordinatrice.

La formation est un travail nécessaire juge-t-elle, car ce n'est "pas évident de comprendre ce qui se passe chez une personne traumatisée. Pourquoi une victime de violences conjugales va réintégrer son foyer, parfois plusieurs fois, après plusieurs dépôts de plainte". Pour les policiers en poste, la formation sur les questions de violences intrafamiliales repose aujourd'hui sur la base du volontariat.

Revoir l'interview complète d'Isabelle Blazy

loading