Deux ans d'emprisonnement pour avoir forcé un barrage de police à Angoulême

Un Charentais de 31 ans a été condamné, jeudi après-midi en comparution immédiate, après avoir refusé d'obtempérer, dans la nuit de dimanche à lundi, à des policiers qui lui demandaient de s'arrêter. Au volant d'une voiture volée, il a même foncé sur les policiers à deux reprises, les obligeant à faire usage de leurs armes de service. La Procureure de la République avait requis 3 ans d'emprisonnement à son encontre. Il devra effectuer 10 mois de prison ferme supplémentaire, après la révocation d'un précédent sursis.

un comportement ahurissant pendant son procès

Le toxicomane trentenaire a été jugé en son absence. Son comportement insolent et arrogant a obligé la Présidente du tribunal à l'expulser de la salle d'audience. A la limite de l'outrage à magistrat et du délire, il a raconté comment, ce soir-là, ce sont les policiers qui l'ont percuté en voiture pour l'arrêter. Il reconnaît qu'il conduisait sous l'effet de la cocaïne, de l'héroïne, de l'alcool, et que plusieurs bidons de gas-oil volé pour se fournir de la drogue, se trouvaient dans la voiture volée, comme dans une bombe à retardement. Avec 8 condamnations depuis 2010 pour violences avec armes, dégradations, vols, violence conjugales, il vit en marginal, sous l'empire quasi permanent de stupéfiants en tous genres. "C'est une attitude suicidaire", explique son avocat. Il souffre de schizophrénie, et ne s'est jamais remis de la mort de son frère. "Les années de prison ne changeront rien à ces racines du mal", conclut désabusé l'avocat de la défense.