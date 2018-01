L'automobiliste qui avait renversé et tué une octogénaire à Brive en octobre dernier a été condamnée ce jeudi matin par le tribunal à deux ans de prison avec sursis pour homicide involontaire

Brive-la-Gaillarde, Corrèze, France

Les faits remontent au 31 octobre dernier à Brive. Rue Abbé Jean-Alvitre, une dame de 85 ans traverse à un passage piéton. Elle se fait violemment percuter par une voiture. La vieille dame est projetée sur 17 mètres. Elle est décédée peu de temps après son admission à l'hôpital. A bord de la voiture une dame de 38 ans, agent d'entretien. Au départ elle a expliqué qu'elle n'avait pas vu la dame qui traversait à cause du soleil.

C'est lors de son procès le 11 janvier devant le tribunal de Brive qu'elle a reconnu qu'elle n'avait pas pris le temps de désembuer son pare-brise avant de démarrer, car elle était pressée. Elle se rendait à un autre lieu de travail. C'est donc pour homicide involontaire qu'elle a été condamnée ce jeudi à deux ans de prison avec sursis. Elle devra également suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière et écope d'une suspension de son permis pour un an. Le tribunal rendra sa décision concernant les dommages et intérêts à verser à la famille de la défunte le 14 mai.