Deux ans de prison avec sursis pour le chauffeur de bus auteur d'une collision mortelle à Allassac

Le tribunal correctionnel de Brive a condamné à deux ans de prison avec sursis le conducteur du bus scolaire qui avait percuté en juin dernier un autre minibus à Allassac en Corrèze.Dans la collision la conductrice du minibus avait été tuée et 9 enfants légèrement blessés.

L'accident en juin 2019 avait fait un mort et 9 blessés

Corrèze, France

Deux ans de prison avec sursis et annulation du permis de conduire : c'est la peine prononcée par le tribunal de Brive à l'encontre du chauffeur de bus auteur d'un accident mortel en juin dernier en Corrèze à Allassac. Alors qu'il circulait sur la D901 le véhicule s’était déporté et avait percuté un mini bus scolaire avec à son bord 14 enfants. Dans le choc très violent la conductrice de ce mini bus , une femme de 48 ans a trouvé la mort et 9 enfants avaient été légèrement blessés.

L’enquête n'a pas permis de déterminer les causes exactes de l'accident, le conducteur à l'origine de l'accident ne conduisait pas sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiant et aucune vitesse excessive n'a été relevée .

Le chauffeur du bus a donc été condamné par le tribunal correctionnel de Brive à deux ans de prison avec sursis . La justice a aussi ordonné l'annulation de son permis de conduire et une interdiction de le repasser durant un an .