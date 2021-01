Jugé pour corruption de mineurs, un ancien surveillant de collège sarthois condamné

Deux ans de prison avec sursis, assortis d’une obligation de soin et d’une interdiction durant 10 ans d’exercer une activité bénévole ou professionnelle avec des mineurs : à l'annonce du jugement ce vendredi 22 janvier 2021 au Mans, cet ancien surveillant du collège de Saint-Cosme-en-Vairais (Sarthe) est resté calme et silencieux, comme il l'avait été tout au long d'une audience marquée par ses nombreux "trous de mémoire".

Des messages très crus

La justice lui reprochait l'envoi de messages à caractère sexuel et des attitudes obscènes envers des adolescents, des faits qui se sont déroulés de 2017 à 2019 et dont le prévenu dit avoir oublié de nombreux aspects. L'homme de 36 ans n'a pas su répondre quand on lui a demandé la provenance des vidéos et photos pédopornographiques retrouvées à son domicile : "Je ne me souviens plus, sans doute qu'à l'époque ça me plaisait."

Incapable également de se rappeler le détail des invitations qu'il faisait à des collégiens de 13 ou 14 ans à passer chez lui. Le président du tribunal raconte alors les captures d'écran réalisées par des élèves, ou encore la proposition faite par écrit à un adolescent d'une "fellation à cent euros" : "C'était une blague", murmure l'ancien surveillant. "Et quand vous lui demandez une photo", insiste le magistrat, "quelle photo vouliez-vous ?" Le prévenu se mure alors dans le silence.

Le malaise est encore plus palpable au moment de la lecture d'un message envoyé à des adolescents et relatant des détails très crus de la vie sexuelle du surveillant. "C'est parti d'une mauvaise blague, aujourd'hui je m'en mords les doigts", assure le trentenaire, sans pour autant exprimer de regrets pour ses victimes.