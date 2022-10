Deux ans de prison avec sursis requis contre le Toulousain Kader Arif

Le toulousain Kader Arif en 2014, lorsqu'il était secrétaire d'Etat aux Anciens combattants et à la Mémoire.

Deux ans de prison avec sursis ont été requis ce jeudi 20 octobre contre l'ex-ministre Kader Arif. Le Toulousain est accusé devant la Cour de justice de la République (CJR) d'avoir fait attribuer un marché public à une société gérée par son frère pour un montant de 60.000 euros.

La Cour de justice de la République, seule instance habilitée à juger des ministres en exercice, a examiné durant deux jours les accusations de "détournement de fonds" et de "prise illégale d’intérêts" à l’encontre de l’ex-membre des gouvernements Valls et Ayrault.

À l'encontre des principes d'exemplarité et de probité

Ses avocats ont demandé à ne pas le condamner "sur un malentendu" alors que l’accusation a insisté : "Un tel comportement témoigne d'une conception de l'État qui n'est pas acceptable et qui va à l'encontre des principes d'exemplarité et de probité" a estimé le procureur général près la cour de cassation. Il a également requis 15.000 euros d'amende et une interdiction d'exercer des fonctions publiques pendant cinq ans.

Kader Arif, ancien ministre délégué puis secrétaire d'État socialiste aux anciens combattants, avait démissionné en novembre 2014. Il est accusé d'avoir fait conclure sans mise en concurrence, en mars 2014, un contrat de "media-training" de 60.000 euros entre le ministère de la Défense et la société All Access, gérée par son frère Aissa Arif, dont le nom n'apparaissait pas.

Aujourd'hui âgé de 63 ans, Kader Arif a fait valoir ses droits à la retraite et est retiré de la vie publique. La décision sera rendue le 26 octobre.