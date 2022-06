Deux ans de prison dont quinze mois avec sursis requis contre l'éleveuse au 258 chiens

C'est l'une des plus importantes saisies de ces dernières années pour la SPA. En juin 2021, les services vétérinaires saisissent 218 chiens dans un élevage de Lubbon, dans le nord des Landes. Six mois plus tard en décembre 2021, 40 chiens étaient de nouveau saisis. Ce mardi 28 juin 2022, l'éleveuse, une femme de 42 ans, a dû s'expliquer à la barre du tribunal de Mont-De-Marsan.

"Elle n'a même pas été capable de donner un toit à ses chiens"

Quatre contrôles et de nombreuses défaillances

La saisie de ces 258 chiens et chiots est l'aboutissement d'une procédure et de multiples rapports durant cinq ans. Si en 2016 un premier contrôle ne relève que des non conformités mineures, tout s'emballe à partir de 2018. Plusieurs clients se plaignent, signalent des maladies, des problèmes sur leur animal de compagnie.

En 2018, l'éleveuse reçoit une première mise en demeure. A l'occasion de leur visite les inspecteurs vétérinaires relèvent des trous dans le sol, un sol en terre-battue qui devient boueux à la moindre pluie, qui est difficile à nettoyer. Alors que l'éleveuse n'a une autorisation que pour 49 chiens, les services vétérinaires en comptent ... 134 !

Un an plus tard, en 2019, les chiens sont toujours aussi nombreux, 126 au lieu des 49 autorisés. L'éleveuse a bien rebouché les trous avec du sable mais de nouvelles défaillances sont notées comme par exemple le grillage où les chiens peuvent mettre le museaux et se blesser ou bien mordre une personne qui passerait trop près. Enfin en 2021, une nouvelle inspection débouche sur une suspension de l'activité et la saisie de 218 chiens. Six mois plus tard, 40 chiens et chiots seront à nouveau saisis.

Une "usine à chien" ou une éleveuse dépassée

A la barre, l'éleveuse a réponse à tout. Si elle n'a pas bétonné le sol c'est parce que "le béton entraîne des maladies de peau aux chiens". Sur l'une des photos on peut voir un trou béant dans un abri en bois, "il allait être bientôt changé" assure-t-elle. Il y a enfin une question évidente : comment pouvait-elle gérer plus de 200 chiens à elle toute seule ? "Si l'on travaille de 6h à 23h c'est faisable. Moi je donnais toute ma vie à mes chiens" se défend l'accusée à la barre. Ces chiens saisis six mois plus tard ? "C'était pour ma famille, je ne voulais pas qu'ils finissent à la SPA".

Pour l'avocate de la SPA c'est tout simplement une "usine à chien", mais pour l'avocate de la Fondation Brigitte Bardot c'est surtout une éleveuse seule, totalement dépassée. "Ce n'est pas quelqu'un de mauvaise volonté, c'est quelqu'un qui n'avait pas le temps, et qui n'a même pas été capable de donner un toit à ses chiens" souligne Me Maréchal-Gaillard dans sa plaidoirie.

Virements, argent liquide et comptabilité en tableau Excel

c'est un dossier d'ordre économique et financier (Procureur de la République)

"Ce n'est pas un dossier de maltraitance animale à proprement parler, ce n'est pas un dossier de torture" souligne dès le début de ses réquisitions le Procureur de la République. Aux yeux du ministère public c'est un "dossier d'ordre économique et financier". Tour à tour il pointe les sommes importantes qui transitent en liquide ou sur les comptes des différents membres de la famille de l'éleveuse. Comment justifier l'achat en grande partie en liquide d'une excavatrice pour 8.400 euros, d'une BMW pour 12.000 euros ? "C'est l'argent de mes économies, de mes anniversaires, de mes noëls" assure l'accusée. Comment expliquer ces quelques 40.000 euros remboursés à sa mère après la saisie, argent que cette dernière met sur un compte sur lequel l'accusée elle-même a une procuration ? "Ma mère m'a beaucoup aidé durant des années, après la saisie j'ai compris que l'élevage c'était fini, j'ai voulu tout de suite la rembourser" se justifie l'éleveuse.

Ces échanges d'argent sur les comptes de la famille, c'est avant tout le soutien des proches de l'éleveuse pour l'aider à sortir la tête de l'eau avance son avocat, Me Jean-Bernard Peneau. L'avocat s'est attaché a mettre en lumière la "vraie bonne volonté" de sa cliente. Elle a "recherché en tout temps une solution pour sortir des difficultés dans lesquelles elle était, en terme d'investissement personnel, financier, humain".

Et puis, ce qui fait tiquer le ministère public, enfin, c'est aussi ce "tableau excel" qui sert de bilan comptable. L'une des colonnes est entièrement dédiée aux paiements en liquide. Des paiements non déclarés, pour 131.000 euros selon le Procureur de la République, environ 124.000 nuance l'accusée, qui reconnaît par ailleurs ne pas avoir fait les déclarations nécessaires, pour d'abord utiliser l'argent, TVA comprise, pour effectuer les réparations.

J'ai toujours tout donné, tout fait pour mes chiens mais j'étais toute seule (l'éleveuse)

Des réparations, des investissements pour plus de 100.000 euros, l'éleveuse le soulignera à plusieurs reprises. "Je n'ai pas perdu pied. J'ai toujours tout donné, tout fait pour mes chiens mais j'étais toute seule. Je trouve que j'ai bien avancé toute seule. Après les travaux j'allais réduire l'élevage petit à petit" assure-t-elle. Pour l'avocate de la fondation Brigitte Bardot, l'éleveuse a pris les choses par le mauvais bout, aurait dû réduire dans un premier temps et mettre aux normes. "Je pense qu'elle n'était pas une tortionnaire, qu'elle aimait ses animaux" affirme de son côté le Procureur de la République.

Il ne requiert pas l'interdiction de détenir un animal, mesure pourtant réclamée par les avocates de la SPA et de la Fondation Brigitte Bardot. Il requiert en revanche cinq ans d'interdiction d'exercer un métier avec des animaux et réclame également deux ans de prison don quinze mois de sursis probatoire et 10.000 euros d'amende dont la moitié avec sursis

Le jugement a été mis en délibéré et sera rendu le 4 octobre prochain.