Deux ans de prison dont un avec sursis pour les ravisseurs d'une jeune femme à Gien

Venus de Seine-Saint-Denis, deux hommes avaient enlevé jeudi 11 juin une jeune femme à Gien dans le Loiret. Ils ont été condamnés ce mercredi 17 juin par le tribunal correctionnel de Montargis à deux ans de prison dont un an avec sursis. Le parquet avait demandé leur maintien en détention mais ils effectueront finalement leur peine sous bracelet électronique.

Retenue dans une buvette du club de foot de Bagnolet

Les deux prévenus, âgés de 21 et 26 ans, n’ont pas vraiment le profil de grands malfrats, encore moins celui de tortionnaires. Plutôt celui de deux petites frappes un peu dépassés par les événements. En litige avec un giénois de 21 ans sur le rachat de la société de location de voitures de l’un de ces deux demi-frères, tous deux originaires de Bagnolet, ils enlèvent sa compagne dans un parking en la forçant à monter dans leur véhicule. Portes arrières verrouillées, direction la Seine Saint Denis où la jeune femme est retenue quelques heures dans une pièce humide et sombre, une ancienne buvette du club de foot du F.C Bagnolet dont l’un des demi-frères est le président.

Des faits requalifiés en tentative d'extorsion

Certes il y a des menaces au téléphone, « on fera ce qu’on a dit si tu ne paies pas » mais ils ne sont pas armés et il n’y a pas non plus de violences physiques, ce que reconnaît la jeune fille à la barre. Le parquet parle toutefois de "faits absolument gravissimes", des faits au départ d’enlèvement et de séquestration avant d’être requalifiés en tentative d’extorsion. L’avocate de la jeune victime évoque une machination et la violence morale qu’a subie sa cliente. Les deux prévenus vont finalement tombés assez facilement dans le piège tendu par les gendarmes du GIGN et d’une fausse remise de rançon sur une aire d’autoroute à Nemours.