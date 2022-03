Deux ans de prison ferme pour avoir menace une commerçante de Biarritz avec un canif

Quatre ans de prison dont deux années de prison ferme. Lourde sanction pour un homme de 40 ans jugé ce jeudi 17 mars 2022, devant le tribunal correctionnel de Bayonne, pour "tentative de vol avec violence". Les faits remontent au samedi 12 mars à Biarritz. Peu avant 17 h, l'individu avait menacé une commerçante du centre-ville, avec un petit couteau pour lui tenter de lui dérober 1000 euros avant d'être mis en fuite par la commerçante pleine de sang-froid.

Il menace la commerçante avec un canif

"J'étais ivre". c'est à peu près la seule explication donnée par Vincent, devant le tribunal judiciaire présidé par Sebastien Ellul. Déjà condamné à 15 reprises par le passé, le SDF avait promis à sa compagne du moment, de belles vacances. Mais il est sans le sou, et décide d'aller en chercher dans un commerce de vêtements féminins. Il repère les lieux dans un premier temps, puis avec un couteau suisse et une lame de sept centimètres, il menace la vendeuse. Il veut 1000 euros.

Bouteille d'alcool en conduisant

La commerçante fait mine d'aller les chercher dans un distributeur, et au moment de franchir le palier du magasin, referme la porte et cris au voleur. Vincent prend alors la fuite à bord d'une voiture. Une course-poursuite s'engage enduite avec les policiers. Au volant de son automobile, le voleur en profite pour vider une bouteille de whisky. Mais les policiers parviennent à l'immobiliser en crevant les pneus de la voiture. " Je me suis alors rendu compte que je faisais une cagade" explique le prévenu à la barre. On ne saurait mieux dire.