Deux ans de prison ferme pour l'homme qui avait renversé deux policiers municipaux à Amiens

L'homme avait renversé deux policiers municipaux et pris la fuite (image d'illustration)

L'homme qui avait renversé deux motards de la police municipale jeudi dernier à Amiens a été condamné ce mercredi après-midi à deux ans de prison ferme avec mandat de dépôt. Il a donc été incarcéré immédiatement à la sortie du tribunal. Cet automobiliste de 34 ans, qui sortait de prison et roulait sans permis, avait refusé un contrôle routier jeudi dernier. Deux policiers municipaux à moto l'avaient pris en chasse dans le centre d'Amiens et avaient été renversés aux abords du cirque Jules Verne. Le conducteur avait pris la fuite. Il a finalement été interpellé mardi matin. Les policiers municipaux avaient été légèrement blessés et avaient repris le travail dès le lendemain.

Par ailleurs l'homme, déjà connu de la justice, avait déjà été condamné dans une précédente affaire à deux mois de prison avec sursis, qui s'ajoutent donc à cette nouvelle condamnation.