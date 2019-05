Deux ans de prison ferme pour le braqueur de la station Avia de Guéret

L'homme qui a braqué la station service Avia de Guéret le 17 mai a été condamné à deux ans de prison ferme, plus un an de prison avec sursis par le tribunal de Guéret.

Guéret, France

Jugé en comparution immédiate par le tribunal de Guéret ce lundi, le jeune guérétois qui a braqué la station-service Avia le 17 mai est condamné à deux ans de prison ferme et un an de prison avec sursis. Sans domicile fixe, il comptait utiliser l'argent pour acheter de la drogue mais il a lui même été racketté après le braquage. Au cours de l'audience, l'homme âgé de 29 ans a reconnu son addiction à l'alcool et déclaré vouloir "tout arrêter".

Soulagé par la condamnation

Le braqueur encourait jusqu'à 20 ans de prison. Il était donc soulagé par le verdict des juges. Il a aussi obligation de suivre des soins pour ses addictions.