Deux ans de prison ferme pour le pizzaïolo bayonnais revendeur de cocaïne

"O délice pizza". L'enseigne est située sur la place des Gascons, aux pieds de la Zup de Bayonne. C'était le camp de base du trafiquant jugé et condamné à deux ans de prison ferme, ce mardi 2 mai, par le tribunal judiciaire de Bayonne dans le cadre d'une comparution immédiate présidée par Florence Bouvier . L'homme de 34 ans avait été arrêté le 26 mars dernier par les enquêteurs de l'Unité Stupéfiants et Économie Souterraine (USES) du commissariat, qui étaient sur sa piste depuis plusieurs semaines.

ⓘ Publicité

Au RSA

L'enquête minutieuse, avec de nombreuses écoutes téléphoniques, a permis de comprendre le mode opératoire du prévenu qui ne déclarait aucun revenu de son activité commerciale. Il se contenait du RSA....officiellement. Car il empochait 18 000 euros chaque mois via ce trafic. Il livrait à scooter ou avec sa BMW. Selon la procureure de la République Caroline Parizel, ce sont 105 transactions entre décembre 2022 et janvier 2023 qui ont été réalisées. Elle requiert trois ans de prison dont 6 mois avec sursis.

Du Doliprane à la place de la cocaïne selon le prévenu

Le prévenu, défendu par Me Antoine Tugas, a expliqué à la barre qu'il n'était pas un trafiquant de cocaïne parce qu'il " trompait les clients en leur vendant de la poudre de Doliprane, à la place de la cocaïne". Explication osée, qui, manifestement, n'a pas convaincu le tribunal. L'individu a été condamné à deux ans de prison ferme avec incarcération immédiate.

À noter que lors d'une des écoutes téléphoniques, les enquêteurs se sont rendus compte que le prévenu s'apprêtait à partir pour le Maroc, où son frère est actuellement en détention pour une affaire de mœurs. Selon les investigations, sous la direction du parquet, le bayonnais voulait corrompre un magistrat marocain pour faire libérer son frère.