Deux ans de prison ferme pour le responsable de l'accident de la route de la Souche

Le 14 juillet dernier vers 20 heures, une Golf percute une Modus qui arrivait en face sur la départementale 19 entre La Souche et Jaujac. Les examens montreront que le conducteur de la Golf, Thomas avait 1,81 grammes d'alcool par litre de sang et qu'il était positif au cannabis, un taux élevé qui peut montrer une consommation régulière relève l'expert. Dans l'autre voiture, le conducteur, Mathieu âgé de 26 ans emmène ses grands-parents manger une glace à Vals-les-Bains. Le grand-père meurt sur le coup, la grand-mère quelques minutes plus tard. Le jeune homme est grièvement blessé. Il est transporté en hélicoptère sur l'hôpital de Nîmes.

Je voulais me vider la tête. Thomas, le prévenu.

Thomas raconte son après-midi de pétanque à Jaujac. Il boit. Beaucoup. Une vingtaine de bières et une dizaine de pastis sur toute la journée précise-t-il. Mais pourquoi vouloir rentrer chez vous demande le président ? Je me levais tôt le lendemain, je travaillais. C'était une grave erreur répond Thomas.

Les rapports d'expertise et les témoignages montrent que Thomas roulait très vite entre 95 et 105 kilomètre/heure sur cette petite route de campagne. Des témoins ont entendu les pneus crisser dans les virages. Puis un grand bruit.

Moi à mon niveau je n'ai rien pu faire. Mathieu, le jeune conducteur dans la voiture avec ses grands-parents.

Depuis l'accident, Mathieu très grièvement blessé multiplie les séjours à l'hôpital. Il marche avec une canne. Impossible aujourd'hui, huit mois après l'accident de savoir quelles seront ses séquelles. "Je n'ai rien pu faire dit-il. Je n'avais aucune possibilité". Et pourtant il ne peut pas s'empêcher de culpabiliser. La procureure le lui dit dans son réquisitoire : "il faut que vous le sachiez, raisonnablement il vous était impossible d'éviter le véhicule qui arrivait en face".

La défense estime que ce dossier a été bâclé, qu'il aurait fallu ouvrir une information judiciaire, confier l'enquête à un juge d'instruction pour mieux savoir ce qu'il s'est passé. "On aurait pu par exemple entendre le gérant du bar qui a servi 20 bières et 10 pastis à ce gamin. Complicité d'homicide involontaire, ça existe" dit Me Benezra.

5 ans de prison

Le tribunal a condamné Thomas a cinq ans de prison dont trois avec sursis avec mandat de dépôt à l'audience et interdiction de repasser son permis de conduire avant trois ans.