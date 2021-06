Deux ans de prison ferme pour les auteurs des incendies de granges à Saint-Pantalon-de-Larche en 2017

Trois ans de prison dont 2 ferme pour les auteurs d'une série d'incendies de bâtiments agricoles à Saint-Pantaléon de Larche et ses environs en Corrèze. Les faits remontent au 12 août 2017. Quatre granges avaient été incendiées dans la nuit. Dans l'une d'elles une vingtaine de bovins avaient péri. Les trois auteurs avaient été identifiés et interpellés deux ans plus tard. Ils s'agit de trois hommes de 41, 55 et 67 ans. Ils comparaissaient tous les trois ce jeudi devant le tribunal de Brive et écopent de la même peine. Ils sont désormais convoqués le 25 juin pour leur incarcération.

