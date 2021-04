Deux ans de prison ferme pour sept coups de couteau en Charente

Le 21 mars dernier, une fête d'anniversaire tournait mal dans une grange à Salles-Lavalette, en Charente. Après une soirée très arrosée et sur fond de stupéfiants en tous genres, un homme de 28 ans se retrouvait à l'hôpital avec sept coups de couteau dans le ventre. Le foie et les intestins ont été touchés, au point que la victime dispose d'une interruption totale de travail de 10 semaines !

pas de légitime défense

Tout est parti d'une broutille : un groupe de quatre garçons et une fille se sont invités à cette fête d'anniversaire. Le jeune propriétaire a mal pris cette intrusion, et des noms d'oiseaux, insultes et menaces, ont été échangés. La bagarre a commencé quand l'un des "invités", qui avait encore 2 grammes 50 d'alcool dans le sang à 4 heures du matin, a voulu se soulager contre une porte. Il s'est retrouvé à terre, et n'a eu conscience de son état que dans la voiture qui le conduisait à l'hôpital : il perdait beaucoup de sang. Dans le box des accusés, le prévenu a plaidé la légitime défense : ce sont les intrus qui étaient agressifs et menaçants, il fallait se défendre ! Un argument que n'a pas retenu le tribunal, qui a donc condamné le jeune homme de 25 ans à quatre ans de prison, dont dix-huit mois avec sursis.