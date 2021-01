Deux ans de prison ferme pour un chauffard multirécidiviste jugé devant le Tribunal de Saintes

Un homme de 43 ans vient d'être condamné à deux ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Saintes. Ce multirécidiviste avait tenté de semer les gendarmes le 30 décembre dernier, et avait terminé sa course dans un cours d'eau.

Un chauffard de 43 ans multirécidiviste, a été condamné en comparution immédiate, le 5 janvier dernier à deux ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Saintes qui a demandé son maintien en détention. Le 30 décembre 2020 il avait tenté d'échapper à un contrôle de gendarmerie, alors qu'il circulait en milieu d'après-midi , en voiture , avec trois amis, dans les rues de Jonzac

La course poursuite avec les forces de l'ordre a duré près de 40 minutes en direction de Montendre. Au cours de sa fuite le chauffard a multiplié les infractions au code de la route, frôlant parfois de près des piétons. Au bout du compte se sont les gendarmes de Jonzac rejoints par ceux de Montendre, PSIG (Peloton de surveillance et d'intervention de la Gendarmerie) et BMO ( Brigade motorisée )qui se sont lancés à sa poursuite. Le chauffard a finalement terminé sa course dans un cours d'eau. Moralité écrit la gendarmerie de Charente-Maritime sur sa page Facebook, "qui joue l'idiot finit le bec dans l'eau".

Le quadragénaire domicilié à Montendre et sans profession avait déjà un casier judiciaire bien chargé avec quelques 25 condamnations inscrites, pour des faits de délinquance routière, mais aussi de violences ou de vols notamment.