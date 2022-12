Deux ans de prison ferme pour un surveillant de la prison de Val-de-Reuil accusé de trafic

Trois ans de prison dont deux ans ferme avec maintien en détention, une interdiction d'exercer la profession de surveillant pénitentiaire et une privation du droit d'éligibilité pendant cinq ans, le tribunal d'Évreux a suivi les réquisitions de la procureure de la République en condamnant ce lundi un surveillant de 38 ans du centre de détention Les Vignettes de Val-de-Reuil (Eure).

Tout commence par un signalement de l'administration pénitentiaire au parquet d'Évreux en octobre 2021. Un détenu est soupçonné de trafic de cannabis et il explique que c'est un surveillant qui le fournit. Il lui fournit également des téléphones. Après un incident dans un bâtiment de détention le 30 juillet 2022 où, après visionnage d'une vidéo de surveillance, il est identifié comme "porteur de plusieurs sacs assez volumineux" et il est interpellé le lendemain. Lors de ses auditions, il reconnaît avoir fait rentrer en prison de la nourriture, de l'alcool des téléphones mais nie l'introduction de résine de cannabis, tout comme à la barre du tribunal ce lundi.

400 euros par passage

Chaque passage était rémunéré 400 euros ou était payé avec des cadeaux. L'homme, surnommé Will Smith par les détenus, reconnaît avoir reçu une montre, une paire de lunettes ou une paire de basket. Le désormais ex-surveillant dit avoir subi des pressions, qu'il a été pris dans un engrenage et qu'il ne pouvait plus refuser. Des explications qui n'ont convaincu ni la présidente de l'audience ni la procureure de la République. Il minimise les sommes perçues : "Ça ne m'a pas rapporté grand chose, peut-être 2000 euros, des fois ils ne m'ont pas payé" justifie-t-il. De 6600 à plus de 9000 euros selon une estimation des enquêteurs. De l'argent qui a servi à entretenir sa maison, réparer sa voiture ou faire des paris en ligne.

Le surveillant ne serait pas le seul

Ce genre de situation serait fréquente au centre de détention Les Vignettes selon Maître Jérémy Kalfon : "Il y a au centre pénitentiaire de Val-de-Reuil près de 200 saisies de drogue tous les ans, plus de 350 saisies de téléphones tous les ans, ces téléphones et ces stupéfiants n'arrivent pas en détention par l'opération du Saint-Esprit" avance l'avocat du surveillant.

Lors du procès, la présidente reconnaît elle-même "un certain nombre de défaillances et de manquements de la part d'autres agents qui ont permis de laisser faire".