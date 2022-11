Deux ans de prison ferme pour une violente agression à Valence

C'était une agression très violente. Tôt dimanche matin, alors qu'il rentrait d'une soirée, un trentenaire avait été roué de coups et s'était fait dérober chaîne, carte bleue et téléphone portable. Bilan 21 jours d'ITT pour la victime. Deux des trois agresseurs ont été interpellés quelques instants plus tard. En comparution immédiate ce mardi après-midi, ils ont été condamnés à deux ans de prison ferme avec mandat de dépôt.

ⓘ Publicité