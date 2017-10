Deux ans de prison ferme requis contre le "corbeau" dans l'affaire de la disparition de Lucas

Simon Robbes comparaissait ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Nîmes pour avoir adressé onze lettres anonymes aux parents de Lucas Tronche, l'adolescent disparu depuis deux ans et demi à Bagnols-sur-Cèze

Deux ans de prison ferme ont été requis contre le "corbeau" dans l'affaire de la disparition de Lucas. Simon Robbes comparaissait ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Nîmes pour avoir adressé, entre octobre 2015 et juillet 2016, onze lettres anonymes aux parents de l'adolescent disparu depuis 2 ans et demi à Bagnols-sur-Cèze (Gard)

Au début, ces courriers se voulaient plutôt bienveillants et assuraient que Lucas était vivant et qu'il allait bien. Mais, au fil du temps, les lettres avaient changé de ton. Elles mettaient en doute la qualité de l'enquête, reprochaient le coté trop spectaculaire des recherches et laissaient même entendre que Lucas refusait de revoir ses parents.

Derrière ses lunettes cerclées, Simon Robbes a le regard d'un chien battu, ou plutôt d'un gamin pris les doigts dans le pot de confiture. "J'ai tout inventé, mais c'était pour aider les parents de Lucas dans leur détresse. Maintenant je me me rends compte que je n'aurais pas dû. Je ne leur voulais pas leur faire de mal. Je regrette" assure cet homme de 58 ans, employé au rayon fruits et légumes d'une grande surface de Valence (Drôme).

"Un jeu pervers" selon l'avocate des parents de Lucas

"Entre espoir puis désarroi, Eric et Nathalie Tronche ont vécu une nouvelle descente aux enfers, une agonie d'angoisse" répond isabelle Mimran, l'avocate des parents de Lucas, qui n'ont pas eu la force d'assister à l'audience. Elle se plante devant le prévenu : "Vous êtes un tordu ! Ce que vous avait fait est ignoble et, aujourd'hui encore, vous jouez a un jeu pervers". Un jeu que Simon Robbes semble effectivement prolonger lorsque maitre Mimran lui demande droit dans les yeux s'il a déjà rencontre Lucas. L'accusé laisse planer le doute pendant d'interminables secondes avant de répondre un "non" à peine audible. Enorme malaise dans la salle d'audience bondée.

Son avocate, Laurence Aguilar, est convaincue que son client n'avait pas de mauvaises intentions. Elle parle d'un homme isolé, sans aucune relation sociale ou presque, qui évolue comme dans un monde parallèle et qui s'invente une vie. Elle plaide la relaxe.

Deux expertises psychiatriques ont pourtant conclu qu'il ne souffrait pas de troubles mentaux.

Le jugement a été mis en délibéré au 30 octobre prochain.