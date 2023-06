Deux ans de prison pour apologie du terrorisme pour un habitant de Cazouls-lès-Béziers

Le tribunal correctionnel de Béziers a condamné un Marocain de 42 ans habitant Cazouls-lès-Béziers (Hérault) à deux ans d’emprisonnement avec mandat de dépôt et l’interdiction définitive de séjourner sur le territoire français, pour avoir commis le délit d’apologie du terrorisme.

Cet homme diffusait via Facebook, des messages et des vidéos de propagande de l'État Islamique incitant notamment au djihad et à la commission d’assassinats à caractère religieux. Des faits commis entre novembre 2022 et mai 2023.

Au cours de sa garde à vue, il a reconnu les faits. Il n’avait qu’un seul antécédent judiciaire, un défaut de permis de conduire en 2014. Il a fait appel de son jugement et sera rejugé par la cour d’appel de Montpellier.