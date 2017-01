Deux ans de prison pour l'agresseur de deux étudiantes ce week-end à Talence

L'agresseur de deux étudiantes ce week-end à Talence comparaissait ce lundi après-midi devant le tribunal correctionnel de Bordeaux. Il écope de 2 ans de prison.

Deux étudiantes, qui avaient passé la soirée à Bordeaux et qui allaient rejoindre leur voiture stationnée à Talence près d'un arrêt de tram ont été victimes d'un déchainement de violence dans la nuit de samedi à dimanche.

L'une d'elles a reçu un coup de poing au visage, des coups de pied au ventre et des gifles; son amie a été plaquée contre la voiture dont le pare brise a été cassé. Un sac à main a été volé avant que les deux agresseurs principaux, un majeur et un mineur, ne s'enfuient. Les 2 victimes ont appelé très vite les secours et pu communiquer leur signalement ce qui a permis de les arrêter rapidement.

Le mineur a été placé en détention; mais le majeur, un jeune homme âgé de 20 ans et originaire de Pau, a été jugé en comparution immédiate ce lundi après-midi. Le tribunal correctionnel de Bordeaux l'a condamné à 2 ans de prison, c''est ce qu'avait requis la procureure. A la barre les 2 victimes, qui se sont constituées parties civiles, sont venues courageusement témoigner et raconter leur cauchemar. Le prévenu ne s'est pas excusé; il a juste reconnu les faits qu'il niait pendant sa garde à vue. Un jeune homme au lourd casier judiciaire qui était venu à Bordeaux pour trouver du travail et qui tentait de se réinsérer.