Deux ans de prison pour le conducteur ivre et sans permis qui a envoyé deux ambulanciers à l'hôpital

L'accident s'est produit début octobre, à Tréméven (Finistère). L'homme qui l'a provoqué et qui a lui-même été blessé dans le choc a été lourdement condamné par le tribunal de Quimper, ce mardi.

C'est un conducteur complètement ivre qui perd le contrôle de son véhicule dans les virages de Tréméven. Nous sommes le 5 octobre à 8h15, et il est en train de se rendre à son travail. Il percute alors une voiture venant en face, et conduite par un ambulancier de 51 ans.

La conductrice d'une troisième voiture, elle aussi ambulancière, donne un coup de volant pour éviter le choc. Cette femme de 45 ans est tout de même heurtée par le chauffard, dont la voiture a rebondi après le premier choc.

Ivre, drogué et sans permis

Les deux victimes souffrent de fractures et d'entorses cervicales, et sont transportées à l’hôpital de Quimperlé. Quant au chauffard, lui même blessé, il est évacué par hélicoptère vers l’hôpital de la Cavale Blanche, à Brest. Les analyses de sang prouveront son alcoolémie (2,40 grammes par litre de sang) et permettront de révéler qu'il est positif au contrôle de stupéfiants.

Son permis retiré un mois avant par la justice

L'enquête révèle aussi qu'il roule sans permis, le papier rose lui a été retiré par la justice à peine un mois plus tôt pour conduite en état d'ivresse. Cette fois, l'homme se retrouve en prison, il est condamné en comparution immédiate à deux ans de prison ferme et à l'interdiction de prendre le volant pendant 5 ans.