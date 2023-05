Deux ans de prison pour un trafiquant de drogue arrêté à Urrugne

Deux ans de prison ferme, ainsi qu'une interdiction du territoire français pendant cinq ans, ont été prononcés ce lundi 22 mai par le tribunal judiciaire de Bayonne. Une condamnation à l'encontre d'un trafiquant de drogue de 51 ans jugé dans le cadre de la procédure de comparution immédiate. L'homme, un ressortissant de Guinée-Bissau, avait été arrêté le 15 mai dernier sur la route départementale 810 à Urrugne. Vers une heure du matin, les policiers de la Brigade anti-criminalité (BAC) de Saint-Jean-de-Luz avaient découvert dans sa voiture 34 kilos d'herbe de cannabis cachés dans deux grosses valises.

ⓘ Publicité

Plutôt des vêtements que de la drogue

À la barre du tribunal, le prévenu, père de six enfants, nie tout en bloc. Il ne savait pas qu'il transportait de la drogue, et pensait convoyer "des vêtements" Sauf que "l'une des valises était en partie ouverte et laissait apparaître le produit" lui fait remarquer la présidente du tribunal, Virginie Le Petit. Du côté du parquet, pas de doute sur la culpabilité du quinquagénaire. Le procureur de la République, Pierrick Alain, a demandé deux ans de prison ferme.

Trois téléphones portables ont été retrouvés dans le véhicule. Une Peugeot 2008, localisée 17 fois sur les autoroutes du sud-ouest depuis 10 mois. Il semble, selon les magistrats, que l'homme jouait les "mules" pour transporter la drogue entre l'Espagne et la Belgique. 1500 euros devaient à ce titre lui être versés par les commanditaires.

Résidant de Bilbao

Natif de Guinée-Bissau, le prévenu cherche à obtenir la nationalité portugaise depuis 2001, mais réside à Bilbao en Espagne depuis plus de dix ans. Dans les deux pays, il est connu de la justice, notamment pour des escroqueries informatiques. La défense va plaider la "naïveté" du prévenu. Me Jean Mazurié demande une peine de prison avec sursis. L'avocat n'a pas été entendu. Il a désormais 10 jours pour faire appel de cette décision.