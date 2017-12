Deux ans et demi de prison après une course mortelle à 200 km/h sur la quatre-voies

Par Johan Moison, France Bleu Armorique et France Bleu Breizh Izel

A Saint-Brieuc, un automobiliste de 33 ans a été condamné ce mardi à 2 ans et demi de prison par le tribunal correctionnel. Le 18 novembre dernier, après une course poursuite à très vive allure, et alors qu'il roulait sans permis, il a eu un accident qui a couté la vie à un de ses amis.