L'automobiliste qui avait mortellement percuté deux cyclistes - l'ancienne miss France Gaëlle Voiry et son compagnon - à Chens-sur-Léman en 2019 est condamné ce mardi à deux ans de prison ferme. Il avait bu et roulait trop vite.

Deux ans et demi de prison ferme pour le conducteur responsable de la mort de Gaëlle Voiry à Chens-sur-Léman

Le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains condamne ce mardi à deux ans de prison ferme pour homicide involontaire l'automobiliste qui avait mortellement percuté deux cyclistes sur une route départementale à Chens-sur-Léman, en septembre 2019. Il est également condamné à deux ans et demi supplémentaires avec sursis probatoire, une annulation de son permis de conduire et une obligation de soins. Deux circonstances aggravantes avaient été retenues : vitesse et alcool.

Le conducteur condamné est un habitant de Douvaine, âgé de 44 ans. Les victimes étaient une ancienne miss France, Gaëlle Voiry, miss France 90, et son compagnon.