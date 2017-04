Deux ans et demi de prison pour l’incendiaire Lavallois

Il a pris 30 mois de détention pour une série d'incendies et de dégradations lundi soir à Laval. Cet homme de 44 ans était jugé ce vendredi pour avoir vandalisé des voitures et des containers poubelle en centre-ville.

Le prévenu ne s'est pas vraiment expliqué à l’audience. Et pourtant, les 15 victimes auraient bien voulu savoir ce qui l’a poussé à s'en prendre à leurs voitures. Mais tout au long de son procès, il ne dira rien. Rien ce qui l'a conduit, ce jour-là, à boire une bouteille de Ricard après de 2 ans d'abstinence, lui qui est malade alcoolique depuis plus de 20 ans. Il ne reconnaîtra pas les rétroviseurs cassés et les essuie-glaces arrachés sur une dizaine de véhicules au Gué d'Orger, tout près du foyer où il réside.Les quatre feux de poubelles dans le centre de Laval lundi dernier ? Ce n'est pas lui non plus. La seule chose qu'il finit par avouer (après avoir été confondu par les caméras vidéo), c'est son implication dans l'incendie de quatre voitures, place du Jet d'Eau et rue de l'Ancien-Evêché.

"Au pire, vous me mettez un bracelet électronique ?"

Un prévenu qui bégaye et qui a beaucoup de mal à s'exprimer. La présidente du tribunal lui demande pourquoi il a tout gâché, alors qu'il était en liberté conditionnelle depuis seulement 2 mois après une peine de prison pour des faits similaires. Elle le questionne aussi sur la sanction qu'il envisage après cette rechute : "Au pire, vous me mettez un bracelet électronique ?" tente le prévenu. La suggestion n'a pas été suivie par le tribunal qui l'a condamné à 30 mois de prison et placé en détention à l'issue de l'audience.