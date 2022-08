"Deux ans sans réponse, c'est inhumain" : marche blanche à Rouffach après le décès d'un jeune autiste

Deux ans après la mort de Dimitri Perrier au centre hospitalier de Rouffach, sa famille organise une marche blanche le jeudi 11 août 2022. Il s'agit d'abord de rendre hommage au autiste de 28 ans. "Dire qu'on ne l'oublie pas, qu'on continue", souligne sa maman Stéphanie Neunreuther.

La famille toujours dans le flou sur les causes du décès

Parce que les causes de ce décès ne sont toujours pas claires explique la famille. "On a eu un compte rendu du rapport d'expertise, mais ce n'est pas suffisant, ça ne donne par les causes", martèle Stéphanie Neunreuther. "Dimitri a été hospitalisé à Rouffach au mois de juillet 2020, et le 11 août, il a été retrouvé décédé dans sa chambre." Certaines choses ont été écartée : "Il n'y a pas eu de coups, il n'y a pas eu de violences, il n'était pas suicidaire." Mais les proches ne savent toujours pas ce qui s'est passé. "Deux ans sans réponse, c'est inhumain."

La marche blanche en mémoire de Dimitri Perrier est organisée le 11 août 2022 à Rouffach, le rendez-vous est fixé à 14 heures devant le square des humanistes rue des tirailleurs.