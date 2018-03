Deux quadragénaires ont été arrêtés ce mercredi 14 février dans le sud-est de la France. Ils ont reconnu être à l'origine de l'envoi d'au moins une quarantaine de courrier, piégés avec des lames de cutter et de rasoirs, et adressés début 2017 à des pro-corrida.

Mont-de-Marsan, France

Un homme originaire de l'Hérault, et une femme originaire du Tarn-et-Garonne, âgés d'une quarantaine d'années ont été interpellés mercredi 14 mars par les gendarmes du Gard. Ils ont reconnu être les auteurs d'au moins une quarantaine de courriers piégés, adressés début 2017 à des personnalités du monde taurin, parmi lesquelles Simon Casas, directeur des arênes de Nîmes et de Madrid, le torero Juan Bautista, ou encore le landais André Viard, journaliste taurin et président de l'Observatoire National des Cultures Taurines.

Intention de blesser

Les deux militants anti-corrida sont inconnus de la justice. Ils n'appartiennent à aucune organisation en particulier, mais participaient régulièrement à des manifestations anti-corrida. Ils ont reconnu les faits, affirmant pendant leur garde à vue qu'il ne supportaient pas les tortures infligées aux animaux. Ils ont également reconnu avoir clairement eu l'intention de blesser les destinataires des lettres.

Procès le 26 juin

Ils ont été mis en examen pour "violences et blessures volontaires avec arme, en réunion et avec préméditation". Ils ont été placés sous contrôle judiciaire et seront jugés le 26 juin à Nîmes. Ils encourt jusqu'à 10 ans de réclusion criminelle.