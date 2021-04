Un million d'abeilles volées chez un couple d'apiculteurs sarthois

Dans la nuit du 20 au 21 avril, 35 ruchettes en polystyrène coloré ont été dérobées chez Sophie et Patrice Dugué, un couple d'apiculteurs du Grand Lucé (Sarthe). Cela représente un million d'abeilles, prêtes à produire du miel. Les apiculteurs ont lancé l'appel sur les réseaux sociaux pour les retrouver et ont porté plainte ce vendredi.

Un an de travail envolé

"C'est le travail d'un an", soupire Sophie Dugué, "et c'est une grosse perte financière. Ce qu'on ne veut pas, c'est que ce soit le début d'autres vols, parce que là on ne pourrait plus continuer l'activité."

Dans le message posté sur la page Facebook de l'exploitation, le couple d'apiculteurs demande à chacun d'ouvrir l’œil pour repérer les ruchettes. "Nos ruchettes sont en polystyrène peintes de plusieurs couleurs, Il y a des annotations sur les toits."