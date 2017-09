Deux arrestations après l'agression d'une contrôleuse dans le tram, à Nantes

Deux ados de 16 et 17 ans ont été arrêtés pour avoir agressé une contrôleuse dans le tramway, à Nantes, à la mi-août. Elle avait du se faire poser des points de suture.

C'est juste après cette agression que les conducteurs et les contrôleurs des transports en commun nantais avaient décidé de faire une journée blanche, le 14 août. Deux jours plus tôt, cette contrôleuse se fait frapper par deux jeunes hommes dans le tramway. Elle reçoit plusieurs coups derrière la tête et elle doit se faire poser des points de suture au CHU.

Les agresseurs présumés n'ont que 16 et 17 ans

Grâce aux caméras du tramway, deux adolescents de 16 et 17 ans, de nationalité ivoirienne, viennent d'être arrêtés, l'un à Nantes et l'autre à Angers. Ils seront jugés dans trois semaines.

Ce mercredi, plusieurs mesures ont été annoncées pour renforcer la sécurité dans les transports en commun de l'agglomération nantaise après une dizaine d'agressions cet été. 34 policiers arrivent en renfort, la métropole va recruter une dizaine d'agents supplémentaires et installer davantage de caméras.