Deux automobilistes arrêtés en Sarthe pour avoir dépassé de 50 km/h la limitation de vitesse

"La route n’est pas un circuit automobile !!", rappellent les gendarmes de la Sarthe sur leur page Facebook. Le peloton motorisé de Joué-en-Charnie a arrêté, samedi 19 août, deux automobilistes pour avoir commis de grands excès de vitesse.

Les conducteurs ont été interpellés car ils roulaient "à plus de 130 km/h" sur des routes départementales limitées à 80 et 90 km/h. Ils se rendaient au Big Car Show organisé ce week-end-là sur le circuit Bugatti au Mans : un évènement rassemblant plus de 1.500 voitures des années 1970 aux années 2000.

Les automobilistes se sont vus suspendre leur permis de conduire. Leurs véhicules ont aussi été immobilisés sur le champ.