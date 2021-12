Deux Auxerroises interceptées sur l'A31 avec 78 kilos de drogue

Deux Auxerroises ont été interceptées sur l'A31 dans la nuit de dimanche à lundi en Meurthe-et-Moselle, avec dans le coffre 78 kilos de drogue, dont 12 kilos d'héroïne. L'opération, menée par la police judiciaire d'Auxerre et de Dijon, est l'aboutissement de plusieurs semaines d'enquête.

Une voiture chargée de 78 kilos de stupéfiants, d'une valeur de 800 000 euros. La police judiciaire d'Auxerre et de Dijon ont intercepté cette marchandise dans la voiture de deux Auxerroises, sur l'A31 en Meurthe-et-Moselle, au niveau de Toul.

Douze kilos d'héroïne, un kilo de cocaïne

Interpellées dans la nuit de dimanche 26 à lundi 27 décembre, les deux Auxerroises, toutes les deux la vingtaine, ont été arrêtées avec dans le coffre 12,6 kg d'héroïne, 1,1 kg de cocaïne et 65 kg de produits dits de "coupe". La coupe permet de multiplier par trois ou quatre la quantité initiale de drogue pure. Cette interpellation est l'aboutissement de plusieurs semaines d'enquête par la police judiciaire d'Auxerre et de Dijon, ainsi que la BRI (brigade de recherche et d'intervention) de Dijon.

Des trafics réguliers

Les deux jeunes femmes, déjà connues par les services de police pour des faits mineurs sans lien avec le trafic de stupéfiants, n'en sont pas à leur premier voyage. La police a en effet pu observer une dizaine de trajets jusqu'en Belgique depuis le début du mois de novembre. La PJ parle même d'un "rayonnement national", jusque dans le sud de la France. Les deux jeunes femmes sont pour le moment placées en détention provisoire. Le parquet d'Auxerre a ouvert une information judiciaire pour infraction à la législation sur les stupéfiants.