Deux avignonnais face à la Justice suite à une agression homophobe

Les faits remontent à dimanche 1er mars. Quand les trois avignonnais sortent de boite vers 4h30 du matin, deux jeunes de 21 et 23 ans attendent dans la rue.

Ils s'en prennent d'abord verbalement au couple qui s'enlace, à coup d'insultes homophobes. Au moment où Adrien se prend un coup de tête, Jean-Christophe, un ami du couple s'interpose alors pour les défendre. Et c'est un déferlement de violence qui s'abat sur le jeune homme. En quelques coups, il est au sol inconscient. "Il s'est pris un premier coup de poing et il est tombé. Puis un autre qui l'a rendu inconscient.. il y avait des flaques de sang partout, on a vraiment cru qu'il allait mourir parce qu'il suffoquait à cause de son nez cassé" témoigne Adrien. "Il y a eu un coup de pied sur son visage aussi... mais je ne sais pas qui l'a porté..."

Clément se réveille dans l'ambulance avec un nez fracturé, une dent cassée et le crâne ouvert : 9 jours d'ITT.

SOS Homophobie se porte partie civile dans le dossier pour soutenir les trois victimes. Trois plaintes sont déposées. Deux pour agression et insultes homophobes. La troisième seulement pour violences mais SOS Homophobie et Clément ont demandé la requalification en agression et insultes homophobes également.

Les deux jeunes ont été identifié grâce aux vidéos de surveillance de la discothèque. Après 24 heures de garde à vue, ils ont reconnu les faits. Ils devraient bientôt être convoqués devant le tribunal d'Avignon pour s'expliquer.